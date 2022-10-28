В Москве начали прививать назальной вакциной «Спутник V»

В мэрии Москвы сообщили, что в столице начали прививать назальной вакциной «Спутник V». В медучреждения города начались поставки препарата.

В медицинские учреждения Москвы поступила вакцина «Спутник V» для назального применения. Пройти вакцинацию могут все жители старше 18 лет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса — по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице. Назальная вакцина «Спутник» — это двухкомпонентный «Спутник V» в той же дозировке, разница только в способе введения», — рассказала она.

Назальная вакцина «Спутник» состоит из двух компонентов и вводится через носовую полость с помощью специального распылителя. Использовать ее можно как для первичной вакцинации, так и для повторной. В обоих случаях процедура проводится в два этапа с интервалом в 21 день. В рамках одного курса вакцинации может использоваться только один способ введения. Ревакцинацию рекомендуют проходить через полгода, добавила Ракова.

Минздрав 1 апреля зарегистрировал назальную вакцину «Гам-КОВИД-Вак». Это первая назальная вакцина, одобренная в России. Она состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме «прайм-буст», пояснили в ведомстве.

Ранее в августе в Курской области запустили «массовую назальную вакцинацию против коронавируса». Как выяснилось, для вакцинации используется не специально разработанная назальная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», а обычный «Спутник V» для инъекций. В Минздраве пояснили, что согласно инструкции введение вакцины «Гам-КОВИД-Вак» возможно как внутримышечно, так и интерназально — при использовании насадки-распылителя на шприц вертикального типа. Вакцинация при этом проводится в два этапа с интервалом в три недели.

Артем Косенок

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