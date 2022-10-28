Итальянские налоговые органы расследуют источники прибыли Pfizer

Налоговые органы Италии расследуют информацию о прибыли, о которой сообщило местное подразделение Pfizer. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

«Итальянские налоговые органы регулярно отслеживают и расследуют налоги, уплачиваемые Pfizer, и Pfizer сотрудничает с этими органами контроля и расследованиями», – заявила американская фармацевтическая компания.

«Pfizer соблюдает законы и обязательства перед итальянскими налоговыми органами», – говорится в заявлении.

Финансовая полиция и налоговая служба Италии отказались от комментариев.

По словам двух источников, проверки, проводимые финансовой полицией в Риме, являются административным аудитом, а не уголовным расследованием, и Pfizer еще не проинформирована о результатах.

«В конце процесса полиция должна в соответствии с итальянским законодательством сообщить о результатах вовлеченной компании и агентству государственных доходов, которое затем составляет так называемый акт о принятии оценки и выплате любой суммы, которая считается причитающейся», – сообщает издание.

gxpnews