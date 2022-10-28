Новое производство по выпуску БАД появится в Кировской области

В Кировской области планируют открыть новый производственный цех по выпуску биологически активных добавок. Производство кардиологических, неврологических и других препаратов намерена наладить компания «Квадрат-С». Об этом сообщили в правительстве региона.
«В Омутнинском районе Кировской области откроют новое производство по выпуску биологически активных добавок. Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности одобрил заем фармацевтической компании „Квадрат-С” по программе „Проекты развития”. Сумма займа составила 231,3 млн рублей», – цитирует сообщение правительства ТАСС.
Производственный цех построят в поселке городского типа Восточный Омутнинского района. Компания хочет выпускать препараты по таким направлениям, как кардиология, оториноларингология, урология и неврология. Сроки строительства не уточняются.
«Реализация проекта позволит региону увеличить собственную долю препаратов на рынке фармацевтической продукции и создать новые рабочие места», – заявили в правительстве.
Компания намерена расширять производство БАД в Московской и Кировской областях. Их выпуск составит 22 млн упаковок в год.
В текущем году в связи с уходом некоторых зарубежных производителей биологически активных добавок с рынка РФ объем импортных БАД снизился (по данным компании, на них приходилось около 24% рынка). Как подчеркнули в пресс-службе областного правительства, создание новых производств нацелено на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета.