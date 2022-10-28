За два года россияне купили на маркетплейсах более 200 млн упаковок лекарств

С начала онлайн-продаж безрецептурных лекарств россияне купили на маркетплейсах более 200 млн упаковок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

«В настоящий момент в системе маркировки лекарственных препаратов зафиксировано более 200 млн продаж, совершенных через 581 интернет-площадку, работающую по этой схеме и не имеющую собственных лицензий на торговлю лекарствами», – сообщили в ЦРПТ.

Закон, который разрешает дистанционную продажу через интернет безрецептурных лекарственных препаратов, приняли весной 2020 года.

В Москве, Московской и Белгородской областях можно будет покупать дистанционно рецептурные лекарства. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

С 1 июля 2020 года в России стартовала маркировка лекарств. Сейчас, по информации Росздравнадзора, промаркированы 100% препаратов, которые вводятся в гражданский оборот.

gxpnews