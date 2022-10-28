ФАС отказала 51 производителю в повышении цен на лекарства

С октября 2020 года у производителей есть возможность повысить цену на препарат из списка ЖНВЛП в случае, если из-за слишком низкой цены есть риск дефицита препарата. Согласно Постановлению Правительства РФ № 1771 от 30.10.2020, экономический анализ расчетов производителей и ценообразования проводит ФАС, без одобрения которой повысить цену не получится.

На сколько препаратов повысили цены

По данным ГРЛС, на 25 октября 2022 года цены повышены на 116 МНН. В список входят лекарства, стоимость которых выросла еще в конце 2020 года. Ежегодно ФАС проверяет цены, повышенные по постановлению № 1771. Если специалисты службы выявляют, что стоимость препарата до сих пор самая низкая по сравнению с уровнем референтных стран, то подтверждают действие повышенной цены еще на год.

Если же повышенная стоимость не соответствует условиям документа, то она снижается. В текущем году так произошло с двумя МНН – эноксапарином натрия и желатином. К прежнему уровню вернулись цены на «Гелофузин» (желатин) компании B. Braun, а также на шесть торговых наименований эноксапарина натрия – «Клексан» (Sanofi), «Эниксум» («Сотекс»), «Энопарин» («Промомед Рус»), «Эноксапарин-Бинергия» («Бинергия»), «Кленикс» («Фармасинтез») и «Квадрапарин-Солофарм» («Гротекс»).

Согласно постановлению 1771, цена не повышается автоматически на все торговые наименования одного МНН. Производители подают заявку на конкретную дозировку или какую-то одну лекарственную форму. Росздравнадзор проверяет наличие данные о поступлении в оборот этого препарата за определенный период времени и подтверждает либо не подтверждает риск дефицита. Например, повышена цена на таблетки амиодарона дозировкой 200 мг, а на инъекционную форму стоимость не повышалась. При этом таблетки в такой дозировке выпускают девять производителей, а цена повышена только на препараты трех компаний.

В начале 2022 года в реестре с повышенными ценами было 44 МНН, в текущем году к ним добавлены 74 МНН. То есть запросы выросли почти в два раза. Например, в текущем году выросли цены из-за риска дефицита на аскорбиновую кислоту в форме драже 50 мг и инъекциях 50 и 100 мг/мл, на противоастматические препараты будесонид (0,25 мг/мл) и сальбутамол (100 мкг), на дротаверин в таблетках 40 мг, диклофенак в инъекциях (25 мг/мл), препараты, применяемые при повышенном артериальном давлении, эналаприл в таблетках 5, 10 и 20 мг, а также пропранолол в таблетках 10 и 40 мг.

Кто получил отказ

Не все заявления производителей Минздрав и ФАС удовлетворили. На сайте ФАС опубликованы 45 решений об отказе в согласовании повышения цен (с начала года до 25 октября). Речь идет о 39 МНН. Заявления подавал 51 производитель. По одному препарату заявки могли подавать несколько производителей.

По некоторым лекарствам одним производителям давали добро на повышение стоимости, а другим нет. Например, «Озону» было отказано по диклофенаку, а заявления Борисовского завода медпрепаратов, компаний «Хемофарма», «Промомед Рус», «Мир», «Эллара», «Эльфа» были удовлетворены, так как они предложили более низкую стоимость. В решении об отказе «Озону» эта причина указана в первую очередь.

Более низкие цены других производителей – самая частая причина отказов. Она упомянута в 16 решениях. Производителям также отказывают из-за отсутствия расчетов, подтверждающих необходимость перерегистрации цены, это основание фигурирует в 12 решениях, довольно часто применяется просто неправильный расчет (8 решений). В семи случаях производители предлагали цены, уровень которых выше по сравнению со стоимостью препарата в референтных странах. Часто в решении перечислены несколько причин.

Елена Калиновская

pharmvestnik