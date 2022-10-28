GSK не будет подавать в регулирующие органы заявку на экспериментальное лекарство от артрита

Британский производитель лекарств GSK заявил, что не будет подавать в регулирующие органы заявку на экспериментальное лечение ревматоидного артрита (РА) средней и тяжелой степени после того, как препарат не достиг ключевой цели в исследовании.

В последнем исследовании препарат на основе антител Otilimab не оказал существенного влияния на уменьшение отека и болезненности суставов, чтобы облегчить движение у пациентов, которые ранее не реагировали на другие формы лечения, пишет Reuters.

«Продемонстрированная ограниченная эффективность не поддерживает подходящее соотношение пользы и риска для Otilimab в качестве потенциального средства для лечения ревматоидного артрита», – говорится в заявлении компании.

FDA ранее одобрило применение вакцины GSK для предотвращения коклюша у младенцев.

gxpnews