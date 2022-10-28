В первом чтении одобрен законопроект о закупке «Кругом добра» лекарств по программе «14 ВЗН»

В Госдуме одобрили поправки в закон «Об охране здоровья граждан». Они позволят «Кругу добра» закупать препараты по программе «14 ВЗН».

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект, который позволит фонду «Круг добра» закупать лекарства для детей с заболеваниями из перечня «14 ВЗН».

В случае принятия документа такая возможность у фонда появится с 1 января 2023 года. Закупать препараты для взрослых из этого списка будет по-прежнему Министерство здравоохранения.

Для лекарственного обеспечения больных на 2022—2024 годы предусмотрено 66,9 млрд руб. ежегодно. При этом закупки препаратов для детей в рамках программы «14 ВЗН» составляют до 30% затрат от общего количества закупаемых лекарственных препаратов, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа также указывают, что в рамках программы ежегодно фиксируется прирост численности больных. По состоянию на январь 2021 года число пациентов составило 227 504 человека, что на 68 873 пациента больше, чем в 2018 году, отмечается в пояснительной записке.

В перечень заболеваний госпрограммы «14 ВЗН» входят:

гемофилия,

муковисцидоз,

гипофизарный нанизм,

болезнь Гоше,

онкогематологические заболевания,

рассеянный склероз,

гемолитико-уремический синдром,

юношеский артрит с системным началом,

мукополисахаридоз I, II и VI типов,

апластическая анемия,

наследственный дефицит факторов свертывания крови II фибриногена, VII (лабильного), X (Стюарта—Прауэра).

Также программа распространяется на пациентов после трансплантации органов или тканей.

Фото: unsplash.com

Маргарита Грошева

pharmvestnik