В России создали центр по обеспечению доступности инновационных технологий в странах СНГ

Центр по обеспечению доступности инновационных технологий, контролю качества и повышению эффективности финансирования медицинской помощи в странах СНГ был создан в России. Об этом сообщили в ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России.

«Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России получил статус базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) по оценке технологий здравоохранения (ОТЗ), контролю качества и финансированию медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Виталий Омельяновский, генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России, д. м. н., профессор: «Россия первой из стран Содружества внедрила оценку технологий здравоохранения. С 2014 года она закреплена в РФ на законодательном уровне как комплексная оценка для принятия решений о включении лекарственных препаратов в перечни, т. е. в систему государственного финансирования. Сегодня перед всеми государствами – участниками СНГ стоят общие задачи по повышению доступности и качества медицинской помощи. Оценка технологий здравоохранения позволяет решать практические задачи в разработке и внедрении стандартизированных документов (клинических рекомендаций, номенклатуры медицинских услуг), совершенствовании подходов к оказанию и повышению качества медицинской помощи, а также формировании системы оплаты. Не случайно в качестве базовой организации был выбран наш центр, поскольку мы активно взаимодействуем с ключевыми организациями ВОЗ в области финансирования здравоохранения».

Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA67.23, принятая в 2014 году, определяет важность и необходимость применения ОТЗ для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. К технологиям здравоохранения относятся: лекарственные препараты, медицинские изделия, процедуры, технологии профилактики и реабилитации, системы для охраны и поддержания здоровья, информационные проекты в здравоохранении, организационные технологии.

Базовая организация будет обеспечивать: организационную, методическую и информационную поддержку деятельности государств – участников СНГ в разработке методов оценки технологий в здравоохранении, контроле качества оказания медицинской помощи, внедрении инновационных технологий, разработке номенклатуры медицинских услуг, клинических рекомендаций, а также совершенствовании способов оплаты медицинской помощи и финансирования здравоохранения; изучение и распространение международного опыта по вопросам своей компетенции; развитие научно-практических связей между министерствами здравоохранения и уполномоченными органами и организациями государств – участников СНГ; содействие в организации и проведении совместных международных научно-практических конференций и иных мероприятий.

При базовой организации будет создан совещательный орган – общественный совет из представителей медицинских организаций (учреждений здравоохранения), медицинских образовательных и научных организаций, рекомендуемых министерствами здравоохранения государств – участников СНГ.

gxpnews