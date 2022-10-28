Налоговое «дробление» в аптечном бизнесе

Что такое «дробление бизнеса»?

Официального определения у «дробления бизнеса» нет. На практике под дроблением подразумевается использование нескольких организаций и/или ИП для искусственного перераспределения между ними выручки, имущества или работников для единственной цели – получить налоговую экономию от применения специальных налоговых режимов, налоговых льгот и иных способов снижения налоговой нагрузки, напрямую не связанных с налоговыми льготами (например, перераспределение прибыли на убыточную компанию).

Такое дробление не сродни налоговому структурированию групп компаний, в котором во главе угла стоит безопасность бизнеса, а не получение сиюминутной налоговой экономии. Конечно же, налоговая нагрузка в данном случае также важна, однако ее сокращение происходит за счет реального изменения товарно-денежных потоков с обоснованием деловой цели, правомерного применения налоговых льгот и налоговых режимов, а также договорных конструкций, отражающих действительные взаимоотношения сторон. Как правило, такое структурирование преследует, в частности, следующие задачи:

консолидировать юридические лица, уже входящие в группу компаний;

увеличить количество юридических лиц в группе компаний, в т. ч. в связи с открытием новых направлений бизнеса, перераспределив между ними соответствующим образом функции, активы и риски;

снизить совокупную налоговую нагрузку внутри группы компаний;

привлечь инвесторов на развитие нового или текущего направления бизнеса;

снизить текущие налоговые риски и налоговые риски прошлых периодов.

Признаки «дробления бизнеса»

Для того чтобы оценить, смогут ли налоговые органы признать структуру группы компаний дроблением, нужно воспользоваться существующими признаками. Их достаточно много, и наиболее общие из них представлены в письме ФНС России от 11 августа 2017 года № СА-4-7/15895@. Так, в качестве признаков, свидетельствующих о применении схемы дробления бизнеса, к примеру, могут выступать следующие обстоятельства:

осуществление компаниями группы одного и того же вида деятельности;

взаимозависимость участников группы, фактическое управление одними лицами деятельностью участников схемы;

несение расходов участниками группы друг за друга;

отсутствие у компаний группы принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов;

наличие общего трудового ресурса среди компаний группы: бухгалтерии, кадрового отдела;

наличие между компаниями группы перекрестных поручительств, залогов, в целом информации в банке о том, что компании – группа и т. д.

Какие цели помогут объяснить наличие признаков дробления в текущей структуре группы компаний или при планируемой реструктуризации и снизить риски налоговых доначислений?

В каждом отдельном случае набор признаков, указывающих на дробление, разный. При этом в некоторых случаях наличие признаков дробления можно объяснить.

Например, осуществление одного и того же вида деятельности может быть обусловлено работой с разными категориями клиентов или на разных территориях[1], а взаимозависимость и даже экономическая подконтрольность – тем, что компании группы являются самостоятельными в принятии управленческих решений, а модель работы связана с необходимостью снижения риска появления новых конкурентов.[2]

Также объяснить наличие признаков дробления помогут следующие потенциально возможные цели:

снижение общих расходов на содержание группы компаний (не в связи со снижением налогов);

выделение обособленных процессов с целью повышения их эффективности;

разделение рисков между юридическими оболочками;

увеличение ответственности топ-менеджеров, отвечающих за разные направления внутри группы компаний, – наделение их дополнительной ответственностью взамен предоставления части бизнеса;

распределение зон интересов собственников и т. д.

Актуальные тренды в налоговом контроле за «дроблением бизнеса»

На основе моего личного опыта могу выделить три основных тренда, на которые в последние годы направлен взор проверяющих:

снижение налогоплательщиками налоговых ставок из-за распределения выручки на несколько компаний или из-за использования льготных ставок в ОЭЗ/ТОСЭР;

снижение налогоплательщиками налоговых баз по НнП и НДС из-за расходов на услуги компаний/ИП на УСН, а также компаний, являющихся резидентами ОЭЗ/ТОСЭР;

снижение суммы страховых взносов за счет статуса МСП на нескольких компаниях.

Далее рассмотрим ряд судебных дел с участием компаний – участников рынка фармацевтики применительно к обозначенному налоговому риску. Замечу, что собранные мной судебные акты с участием таких компаний преимущественно положительные, т. е. вынесенные в пользу компаний. Это примечательно тем, что в целом по стране, вне зависимости от отраслевой принадлежности судебных дел, превалирующее большинство судебных актов по делам о дроблении бизнеса выносятся в пользу налоговых органов.

gxpnews