Вакцину от коронавируса «Конвасэл» запустили в гражданский оборот

Вакцина от коронавирусной инфекции «Конвасэл», которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, 28 сентября вышла в гражданский оборот. Как предполагается, она будет эффективна против нового варианта вируса цербер. Об этом в четверг, 27 октября, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

«То, что появляются единичные штаммы другие – они в целом в корне ситуацию не меняют, и думаем, что эффективность „Конвасэла” – она будет сохранена. В настоящее время уже в оборот запущена вакцина с 28 сентября», – цитирует Скворцову ТАСС.

Глава ФМБА отметила, что появление новых вариантов в целом не повлияет на эпидситуацию в Российской Федерации.

В ближайшее время могут начаться исследования вакцины у лиц старше 60 лет, заявила Вероника Скворцова.

«Первый этап – это 18-60 лет. Но поскольку мы параллельно проводим клинические исследования в группе 60+, то мы надеемся, что совсем в скорейшем времени будут показания расширены на 60+. Думаем, что это будет в этом году и в ближайшее время», – сказала она, добавив, что у уже привитых препаратом не наблюдается снижения иммунитета к COVID-19.

Ранее стало известно о том, что одобрено проведение второй-третьей фаз исследования вакцины от COVID-19 «Конвасэл».

gxpnews