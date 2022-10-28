В России спрос на препарат от ожирения вырос почти в четыре раза

Программа Novo Nordisk рассчитана до конца 2022 года. Участники могли получить скидку до 5 тысяч рублей на упаковку Саксенды и до 400 рублей – на иглы Новофайн. Но Novo Nordisk закончила регистрировать новых участников 20 сентября, а уже зарегистрированные могут применить скидки до 20 ноября, говорится на сайте программы и сайтах аптек-партнеров.

В Novo Nordisk причины не комментируют.

По данным DSM Group, в первые девять месяцев 2022 года продажи Саксенды в аптеках выросли в 3,6 раза – до 105,2 тысячи упаковок. При этом весь розничный рынок за восемь месяцев вырос на 1,4% – до 3 млрд упаковок. В деньгах продажи Саксенды увеличились в 2,7 раза – до 1,8 млрд рублей. Продажи препарата в упаковках в августе выросли на 25% к июлю (весь рынок – на 11%), а в сентябре – еще на 1%.

Саксенда – единственный гипогликемический препарат (снижает уровень глюкозы в крови и применяется в терапии сахарного диабета), имеющий в России показание «коррекция массы тела у взрослых и подростков с ожирением или с избыточной массой тела при наличии сопутствующих заболеваний». В США в 2021 году такое показание получил препарат Wegovy (семаглутид) от той же Novo Nordisk. В России, где семаглутид зарегистрирован как Оземпик в форме раствора и Ребелсас в таблетированной форме, такое показание для препарата отсутствует.

Но препараты с зарегистрированными показаниями от ожирения имеются у «Промомед» и «Изварино Фарма» – это линейки Редуксин и Голдлайн на основе сибутрамина.

Рынок гипогликемических препаратов в России, по данным DSM Group, растет: за девять месяцев их продажи прибавились на 42% – до 21,6 млрд рублей. Помимо Оземпика и Саксенды, это Форсига (дапаглифлозин) от AstraZeneca, Джардинс (эмпаглифлозин) от Boehringer Ingelheim, Глюкофаж (метформин) от Merck.

Увеличение спроса на Саксенду привело к его нехватке в некоторых аптеках. По данным онлайн-аптек, препарата нет в Apteka.ru, «Вита», а в «Еаптеке», «Здоров.ру», «Фармленд», «Столичках», «Озерках» недоступен в упаковке с пятью шприц-ручками (есть только с двумя или тремя). В «Ригле» он есть в ограниченном количестве. Продукт представлен в тех точках, где на него отмечен регулярный спрос, в другие аптеки Саксенду можно заказать через онлайн, ответил Vademecum гендиректор «Риглы» Александр Филиппов. Дефектуры на препарат он не наблюдает.

Поставки препарата продолжаются: по данным RNC Pharma, в 2022 году Саксенду ввозили в апреле, мае и июне. За январь – сентябрь 2022 года препарата было ввезено на 84% больше, чем годом ранее (96,1 тысячи упаковок). В Минздрав России и Росздравнадзор не поступало уведомлений о приостановке или прекращении ввоза Саксенды, ответили Vademecum в министерстве (уведомить ведомства о таких планах производитель или импортер обязан как минимум за год).

Институт клинико-экономической экспертизы США (ICER) в сентябре подсчитал, что цены на препараты Novo Nordisk от ожирения (семаглутид и лираглутид) завышены в среднем в два раза.

Фото: vesti.ru

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