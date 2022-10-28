Минобороны: руководителей организаций не будут призывать по мобилизации

В телеграм-канале «Голод, холод и покой» опубликовали ответ Министерства обороны РФ председателю Национальной ассоциации управленцев в сфере здравоохранения Муслиму Муслимову, в котором говорится, что руководители организаций и предприятий не подлежат призыву по частичной мобилизации. Ранее ассоциация обращалась и к Правительству России с просьбой рассмотреть возможность предоставления отсрочки от мобилизации руководящему составу медучреждений – учредителям, гендиректорам, главврачам, заместителям главврача по медицинской части, а также главным медицинским сестрам.

«Сообщается, что в целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики Российской Федерации Минобороны принято решение не привлекать руководителей организаций и предприятий к выполнению мероприятий призыва на военную службу по частичной мобилизации», – говорится в письме ведомства.

В обращении, направленном Правительству РФ 5 октября 2022 года, председатель ассоциации Муслим Муслимов отмечал, что на поиск нового управленца может уходить от полугода, не считая времени на регистрационные процедуры. Сотрудники перечисленных выше должностей обеспечивают бесперебойную работу коллектива медорганизации по оказанию медуслуг населению, подчеркивалось в письме ассоциации (есть в распоряжении Vademecum).

Также там указано, что гендиректор зачастую является и учредителем предприятия, а смена учредителя может поставить весь бизнес на вынужденную паузу – это несет за собой потерю рабочих мест, а также сокращение взносов в бюджет. «Таким образом, смена руководства медучреждения не может быть аналогична процедуре увольнения рядового сотрудника в связи с призывом на военную службу по мобилизации», – резюмировали авторы обращения.

Медорганизации имеют право оформить бронь на сотрудников, но о случаях получения брони частными клиниками пока не известно. В начале октября крупные федеральные медцентры начали утверждать списки сотрудников, которым положена отсрочка от частичной мобилизации. Например, в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург) бронь получили 511 специалистов из 1,1 тысячи работников. Среди них в том числе оказались сотрудники из управленческого блока (директор, его заместители, заведующие отделениями), врачи и средний медперсонал.

Несмотря на то что государственные медучреждения находятся в приоритете по частичной мобилизации сотрудников, некоторые опрошенные Vademecum частные клиники также столкнулись с призывом специалистов. Такие предприятия планируют получить бронь для своих работников – например, как для аспирантов и ординаторов. Сказался на отрасли и отъезд специалистов за рубеж после 21 сентября.

В конце сентября Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза, Союз профессиональных фармацевтических организаций и Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий также попросили премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу рассмотреть возможность предоставления отсрочки для всех сотрудников фармпредприятий или брони для них при частичной мобилизации.

О том, как отрасль реагирует на мобилизационный призыв, – в сюжете Vademecum.