Операционная прибыль Sanofi в III квартале выросла на четверть

Операционная прибыль Sanofi в III квартале этого года выросла на 26,5%, также выросли и продажи. На это повлиял препарат «Дупиксент», которой пользовался спросом у покупателей.

Sanofi сообщила о росте операционной прибыли в III квартале этого года на 26,5%, до 4,5 млрд евро, это значительно превышает среднюю оценку аналитиков в 4,17 млрд. Квартальная чистая прибыль компании упала на 10%, до 2,1 млрд евро, хотя продажи выросли на 20%, до 12,5 млн евро.

Выручка от препарата от экземы и астмы «Дупиксент», разработанного совместно с Regeneron, подскочила на 44,5%, до 2,3 млрд евро. Аналитики прогнозировали меньшие прибыли — 2,1 млрд евро. Компания хочет применять «Дупиксент» при воспалительных заболеваниях кожи и лечения легких у курящих людей. В первой половине 2023 года ожидаются данные соответствующих испытаний.

Продажи вакцин против гриппа подскочили на 32,4%, до 2 млрд евро, превысив прогнозы аналитиков в 1,6 млрд евро. Продажи вакцинного подразделения компании в целом также выросли за счет препаратов от гриппа и составили 3,3 млрд евро.

При этот упал спрос на препарат Lovenox для предотвращения образования тромбов, он использовался у людей с тяжелыми формами COVID-19, продажи упали на 23%. Подразделение потребительских товаров смогло поднять продажи, но незначительно, всего на 2%. Люди отказываются от модели поведения, характерной для пандемии, согласно которой они закупали большие запасы таких товаров в преддверии холодных месяцев из-за боязни дефицита.

Что касается прогноза прибыли на акцию на весь год, то компания повысила его уже во второй раз, до 16%. Предыдущие прогнозы предполагали рост на 15%.

Николай Соколов

pharmvestnik