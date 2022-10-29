Alnylam прекратила испытания препарата от болезни глаз из-за нового закона

Alnylam прекратила испытания своего препарата против редкого заболевания глаз из-за нового американского законодательства. Компания не хочет согласовывать цену на лекарство со страховщиками, как того требует закон.

Alnylam заявила, что не будет продолжать клинические испытания своего препарата vutrisiran на основе технологии РНК-интерференции против редкого заболевания глаз, болезни Штаргардта. Компания связала свое решение с новым американским Законом о снижении инфляции, пишет PharmaPhorum.

Закон была подписан президентом США Джо Байденом в августе, он требует от государственной программы страхования Medicare вести переговоры с производителями о снижении цены на отдельные препараты.

Alnylam указывает на то, что закон освобождает орфанные препараты от таких переговоров, но только в том случае, если у них есть только одно орфанное показание. Vutrisiran уже одобрен для лечения редкого заболевания, наследственного амилоидоза, и одобрение против болезни Штаргардта заставит компанию вести переговоры о новой цене со страховщиками. Alnylam планировала начать испытания препарата до конца этого года.

Болезнь Штаргардта — это генетическое заболевание глаз, которое вызывает накопление жирового материала в макулярной области сетчатки и влияет на зрение. В настоящее время против этой болезни нет одобренных методов лечения.

Когда Закон о снижении инфляции принимался, организация PhRMA заявила, что вместо того, чтобы предложить удобный способ переговоров между компаниями и правительством, законопроект налагает «не подлежащие обсуждению ультиматумы» на производителей и фактически устанавливает государственное ценообразование.

Николай Соколов

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