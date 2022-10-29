Росздравнадзор объяснил отсутствие препарата «Золофт» ажиотажным спросом

В Росздравнадзоре объяснили отсутствие препарата «Золофт» ажиотажным спросом. При этом служба считает, что признаков дефицита данного препарата на рынке нет. Компания Viatris заявила, что поставки антидепрессанта в Россию приостановлены из-за технических проблем на производстве.

Временное отсутствие препарата «Золофт» в отдельных аптеках регионов связано с ажиотажным спросом. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. В надзорном органе призвали граждан не злоупотреблять антидепрессантами без соответствующих рекомендаций врача. В этом году в гражданский оборот было введено свыше 958 тыс. упаковок лекарственного препарата «Золофт». Других дженериковых лекарственных препаратов – более 1 млн упаковок.

«Признаков дефицита данного препарата на рынке нет. В Росздравнадзор жалоб на отсутствие лекарственного средства не поступало. Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением населения», – отметили в службе.

По информации Росздравнадзора, количество лекарственных препаратов с МНН сертралин увеличилось почти на 30%. Так, в 2021 году в гражданском обороте находились 1 432 280 упаковок пяти торговых наименований, а в 2022 году – 2 025 085.

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