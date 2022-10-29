Бывший глава Минздрава Казахстана приговорен к ограничению свободы на пять лет

Помимо ограничения свободы, суд постановил взыскать в солидарном порядке с Биртанова и Абишева $2,7 млн в пользу Минздрава. Также каждый их них заплатит по $43 тысячи в качестве государственной пошлины за удовлетворение гражданского иска Минздрава Казахстана. Оба осужденных не признали вину, экс-министр заявил, что не искал личной выгоды, а только старался «быть хорошим госслужащим».

«Цифровизация при нас шла семимильными шагами. Опыт оценила в 2019 году ООН, международные медицинские и общественные организации ставили цифровизацию здравоохранения Казахстана в пример другим странам. Цифровизация стала препятствием для медицинской мафии, фармацевтической мафии. И поэтому мы с Биртановым на скамье подсудимых. Мы боролись с коррупцией, и за это нас решили наказать», – заявил в своем последнем слове перед оглашением приговора бывший вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев.

Елжана Биртанова также подозревали в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей. Однако по этому пункту он был признан невиновным.

Главой Министерства здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов стал в январе 2017 года. Тогда Нурсултан Назарбаев, бывший на тот момент президентом страны, разделил Министерство здравоохранения и социального развития на Минздрав и Минтрудзащиты населения «в целях повышения эффективности государственного управления». Помимо функций по формированию государственной стратегии в области здравоохранения, Минздраву были переданы обязанности по санитарно-эпидемиологическому контролю, которые ранее выполняло Министерство национальной экономики.

Освободили от должности Елжана Биртанова в июне 2020 года. Расследование уголовного дела, которое состоит из 133 томов, завершилось в июле 2021 года.