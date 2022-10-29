Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширило список бесплатных лекарств для пациентов, перенесших инсульт или инфаркт. Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации приказу, в этот перечень вошел 31 препарат.
«Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов для медицинского применения в целях обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний», – говорится в документе.
В обновленный перечень были добавлены такие препараты, как:
– «Ацетазоламид»,
– «Валсартан + Сакубитрил»,
– «Дапаглифлозин»,
– «Дигоксин»,
– «Ивабрадин»,
– «Спиронолактон»,
– «Фуросемид»,
– «Эмпаглифлозин».
Документ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.