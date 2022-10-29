В ОЭЗ «Технополис „Москва”» начнут производить биопрепараты для заживления кожи

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва”» «Акрус БиоМед» завершил полный цикл разработки биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов и готовится к запуску производства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Препараты, которые не имеют прямых аналогов в России, созданы в сотрудничестве с Институтом биологии развития им. Кольцова РАН. Они разработаны на основе выращенных клеток кожи человека и специального носителя для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов, комбинированных поражений. БМКП позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки и без образования рубцов.

«В четвертом квартале этого года резидент особой экономической зоны столицы планирует начать выпускать биомедицинские клеточные продукты для людей и животных, которые направит на научные исследования и тестирование. В реализацию своего проекта на площадке „Печатники” компания вложила свыше 320 млн рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Лечение с использованием отечественных БМКП будет дешевле существующих методов и доступнее как для пациентов, так и для системы здравоохранения в целом.

«С 2024 года, после завершения клинических испытаний и получения регистрационных удостоверений, компания намерена производить около 6000 единиц товаров в месяц. Предприятие планирует поставлять продукцию в лечебные учреждения столицы по предварительному заказу за двое суток», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На производстве смогут работать около 60 высококвалифицированных специалистов. В ближайшее время резидент ОЭЗ Москвы намерен расширить выпуск БМКП и зарегистрировать широкий перечень новых препаратов данного типа, в том числе для устранения рубцов и лечения онкологических заболеваний, реабилитации после инфарктов мозга, тяжелых болезней и COVID-19.

«Большим подспорьем в развитии компании стало удобное расположение производства на площадке „Печатники” на юго-востоке Москвы. Это позволяет в полной мере использовать логистические возможности, инфраструктурные, инженерные и кадровые ресурсы особой экономической зоны столицы, центральные транспортные магистрали города. Отдельно стоит отметить близкое расположение предприятия к потенциальным заказчикам – профильным медучреждениям столицы», – заявил генеральный директор «Акрус БиоМед» Игорь Абашин.

Компания получила статус резидента особой экономической зоны столицы в 2019 году и может получать дополнительную поддержку. Так, предприятие освобождено от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, ставка налога на прибыль для него снижена до 2%. Кроме того, с ввозимых им товаров не взимаются таможенные сборы.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис „Москва”» Геннадия Дегтева, новое производство и его продукция соответствуют всем установленным требованиям. В целом за этот год резиденты ОЭЗ, занимающиеся биофармацевтикой и созданием медицинских технологий и оборудования, обеспечили более тысячи новых рабочих мест.

gxpnews