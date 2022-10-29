Упаковка лекарственных препаратов без потерь: одно решение для трех проблем с инструкциями медицинского применения

С приходом осени многие фармпредприятия отмечают рост сложностей при работе с инструкциями: фальцевальный модуль захватывает два листа сразу, листы заминаются, или стопа с инструкциями деформируется после вскрытия групповой упаковки. Все эти проблемы можно решить одной несложной операцией, которая не требует дополнительных вложений, но помогает сделать этот этап намного более эффективным.

На скорость работы фальцевального оборудования влияют три основных параметра: квалификация персонала, техническое состояние самого оборудования и качество полиграфических материалов.

Бумага – очень деликатный и чувствительный материал, который остро реагирует на любые изменения окружающих условий. Ее физические свойства критически важно учитывать в работе на всех этапах: от печати до упаковки.

«На крупных полиграфических производствах используются специальные климатические системы, которые позволяют поддерживать нужный микроклимат, – рассказывает коммерческий директор АО „ПРОМИС” Елена Бутова. – Благодаря этому мы можем гарантировать заказчикам, что инструкция производится в правильных диапазонах температуры и влажности. И таким образом мы нейтрализуем некорректное поведение инструкции уже у клиента».

В холодное время года перепады температуры и влажности между улицей и помещением огромны, поэтому до начала работы с полиграфической продукцией важно провести ее акклиматизацию – это позволяет свести к минимуму риск деформации листов после вскрытия заводской упаковки. Руководитель сервисного центра АО «ПРОМИС» Олег Самсонов поясняет: «Для перевозки инструкций, как и любой другой полиграфической продукции, используется обычный транспорт. Именно поэтому полиграфические производства уделяют особое внимание подготовке тиража к транспортировке: тщательно упаковывают продукцию, чтобы она не деформировалась из-за смены параметров температуры и влажности. При этом каждому заказчику всегда напоминаем о важности акклиматизации инструкций перед вскрытием заводской упаковки».

Время, затраченное на акклиматизацию полиграфической продукции, позволяет избежать многих потерь на дальнейших этапах. Без проведения акклиматизации бумажный лист деформируется под воздействием влажности, что повлечет за собой целый ряд последствий:

нарушается стабильность работы оборудования;

снижается скорость упаковочной линии;

увеличивается количество технологических отходов и брака;

срываются сроки сдачи готовой продукции и отгрузки лекарственных препаратов в аптеки.

Перед передачей инструкций в производство специалисты рекомендуют измерять уровень температуры и влажности в стопе с помощью штык-гигрометра – он позволит убедиться, что все параметры находятся в пределах нормы.

При работе с полиграфической продукцией важно учитывать множество нюансов, которые на первый взгляд могут показаться несущественными, но оказывают влияние на весь производственный цикл и могут стать причиной материальных потерь или срывов сроков поставок. Для специалистов компании «ПРОМИС» важно оказывать фармпроизводителям всестороннюю поддержку, чтобы помочь минимизировать эти потери. Например, при заказе инструкции из тонких бумаг вы получаете не только саму инструкцию, спроектированную под ваши требования и технические возможности, но и рекомендации по оптимизации фасовочной линии, а также технологическое сопровождение первого тиража.

gxpnews