«Ъ»: российский рынок протезов в 2023 году может столкнуться с притоком клиентов

В 2023 году российский рынок средств технической реабилитации может столкнуться с притоком клиентов. Согласно оценкам экспертов, стоит ожидать роста спроса на протезы рук и ног. Причиной тому могут стать полученные в результате специальной военной операции травмы и необходимость среди жителей присоединенных территорий, сообщает «Коммерсантъ».

По данным Минтруда, на 1 января 2022 года в России живет 1,5 млн человек, которым показано использовать протезы. В этом году на протезирование выделено 37,3 млрд рублей. Большинство россиян с инвалидностью пользуются государственными механизмами поддержки – протезы им предоставляет государство. В некоторых случаях протезы закупают благотворительные фонды.

Опрошенные изданием частные производители протезов выражают опасения в связи с санкциями и боятся ухода с российского рынка крупных зарубежных поставщиков из Германии и Турции, так как это ранее сделала исландская компания Ossur. Но даже при сохранении поставок санкции накладывают негативный отпечаток. В случае с немецкой Ottobock, приводит пример Иван Худяков из «Салют Орто», которая отправляет товар в Россию только под заказ и непрямыми поставками, ждать материал приходится три-пять месяцев.

По словам руководителя направления физиотерапии центра реабилитации «Медскан» Сергея Казимова, сильнее всего санкции повлияют именно на протезы высоких классов подвижности: для них, как правило, закупают иностранные полуфабрикаты. «Практически вся электроника протезов строится на иностранной компонентной базе, большинство электроприводов и моторов – зарубежного производства. Для изготовления культеприемных гильз часто используются зарубежные композиты, листовые эластомеры, смолы», – отметил он.

Построенные на полуфабрикатах и модулях иностранного производства протезы по регламентам их изготовителей требуют периодического технического обслуживания и ремонта именно в стране-изготовителе. В этом случае, даже если протезы были выданы пациентам до начала СВО и последующих за ней санкций, для их обладателей и поставщиков при техобслуживании возникают сложности со сроками доставки и ремонта. Протезы отечественного производства, соответственно, обслуживаются внутри страны.

gxpnews