К субсидиарной ответственности по банкротству «НТфармы» привлечен Валерий Главацкий

Арбитражный суд Москвы 15 сентября привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам «НТфармы» Рустама Атауллаханова, Евгения Султанова, Валерия Главацкого, кипрские Sarsfield Ventures, Caverton Private Capital и ООО «Пром-Би» по делу о банкротстве компании. Размер субсидиарной ответственности будет определен после окончания формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами, говорится в определении суда. Главацкий уже подал апелляционную жалобу на это решение, она будет рассмотрена 17 ноября. Представитель Главацкого пояснял в суде, что тот не имеет отношения к «НТфарме».

В определении суда конкурсный управляющий называет Главацкого бывшим руководителем «НТфармы». Но, по данным СПАРК-Интерфакс, он никогда не числился гендиректором предприятия.

Управляющий ссылается на постановление следователя следственной группы ГСУ СК РФ о признании «НТфармы» гражданским истцом по уголовному делу, возбужденному в 2013 году. Речь может идти о деле в отношении финансового директора госкорпорации «Роснанотех» (сейчас «Роснано») Святослава Понурова и иных неустановленных лиц по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Впоследствии это дело было объединено в одно производство с рядом других дел. По документам Мосгорсуда, Главацкий, чье имя и фамилия полностью совпадают с привлеченным к субсидиарной ответственности, стал обвиняемым по этому делу в июле 2021 года – по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате), а также по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). В конце того же месяца Главацкий объявлен в международный розыск, а в августе Басманный районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции, говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда на решение Басманного суда.

Статус Главацкого в качестве обвиняемого по уголовному делу по факту хищения средств «НТфармой» подтверждают и в «Роснано». Там говорят, что Главацкий скрывается от следствия в одной из европейских стран, в связи с чем объявлен в международный розыск.

В то же время, как следует из определения арбитража, представитель Главацкого утверждал, что тот никогда не привлекался по уголовному делу.

В документе со ссылкой на материалы следствия говорится, что Главацкий и Атауллаханов в целях легализации похищенных средств совершали с 2010 по 2014 год «многочисленные финансовые операции» с похищенными средствами под видом оплаты фиктивных поставок товарно-материальных ценностей, брокерского обслуживания, купли-продажи ценных бумаг. Таким образом Главацкий и Атауллаханов легализовали в свою пользу 358,1 млн рублей. Общая сумма похищенных средств «НТфармы» – 424,3 млн рублей.

Главацкий называется выгодоприобретателем от сделок наряду с совладельцами «НТфармы» Sarsfield Ventures и «Пром-Би». Эти компании – совладельцы «НТфармы». Сейчас 10,35% «НТфармы» принадлежит Sarsfield Ventures, 20,35% – Caverton Private Capital, 20,3% – ООО «Пром-Би» и 49% – «Роснано». В 2010 году, по данным СПАРК-Интерфакс, 10% «НТфармы» принадлежало «УК Доминанта», которой владеет Анастасия Валерьевна Главацкая. В 2017 году УК ликвидирована.

В 2010 году тогда еще «Роснанотех» подписала с «НТфармой» инвестиционное соглашение о строительстве производства вакцин и лекарств. Госкорпорация обязалась перечислить «НТфарме» 237 млн рублей в качестве взноса в уставный капитал и более 1 млрд рублей в виде займов. «НТфарма» должна была сдать в эксплуатацию завод в Ярославской области в мае 2012 года. Там к сентябрю должен был начаться выпуск «нановакцин». В 2014 году стройку на этапе «коробки» заморозили.

В ноябре 2016 года Следственный комитет возбудил в отношении руководителей «НТфармы» уголовное дело о растрате. Атауллаханов, по данным следствия, создал сеть компаний, с которыми Евгений Султанов как директор «НТфармы» заключал фиктивные договоры – так обвиняемые похитили более 400 млн рублей. В январе 2020 года Хорошевский районный суд признал фигурантов виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), а Атауллаханова – еще и по ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств в особо крупном размере). Атауллаханова приговорили к восьми годам в колонии, Султанова – к пяти. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил этот приговор, сократив сроки отбывания в колонии на один месяц. Султанову зачли время, проведенное под домашним арестом.

Конкурсный управляющий счел, что у «НТфармы» имелись признаки неплатежеспособности в 2012 году. Но ни Атауллаханов, ни Султанов, ни Главацкий не обратились с заявлением о признании предприятия банкротом.

На балансе «НТфармы» управляющий нашел «дорогостоящие ноу-хау и вакцины». «НТфарма» занималась разработкой трехвалентной вакцины против гриппа АдеВак-Флю, препарата для генной терапии побочных эффектов химиотерапии АдеЛакт, генотерапевтического препарата для лечения бокового амиотрофического склероза АдеВаск. К 2019 году, когда за «НТфарму» взялась «Роснано», решено было сосредоточиться на АдеВаск.

В конце 2020 года другая структура «Роснано» – ПАО «Фармсинтез» – подавала документы на регистрацию вакцины АдеВаск. Но Минздрав в 2021 году отказал в этом компании, говорится в материалах суда. Причина в том, что в ходе исследований препарат не показал достоверной эффективности по сравнению с плацебо, требуются дальнейшие клинические испытания, заключило министерство.

Банкротство «НТфармы» началось в 2020 году, конкурсное производство введено в апреле 2021 года. «Роснано» сейчас – крупнейший кредитор компании с включенными в реестр требованиями на сумму почти 3 млрд рублей.