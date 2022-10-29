Алтайский суд подтвердил сговор поставщиков операционных микроскопов на 17 млн рублей

Антимонопольное дело возбуждено в декабре 2021 года по заявлению Минздрава Республики Алтай. Как следует из материалов дела, летом 2021 года Минздрав объявил тендер на поставку операционных микроскопов на 17,4 млн рублей. Заявки на участие подали две компании – ООО «Меркурий» и ООО «Альфа Медика Мск», при этом снижение цены контракта в ходе торгов составило 1,5%.

Комиссия УФАС установила, что компании подали идентичные первые и вторые части заявок, которые были созданы одним и тем же сотрудником на одном компьютере, а в ходе аукциона ценовые предложения были поданы с разницей в три минуты с одного и того же IP-адреса. В результате контракт достался ООО «Меркурий» по цене 17 млн рублей, притом что аналогичный микроскоп OPMI Vario 700 поставлялся в другое медучреждение по цене 7,8 млн рублей за единицу.

Комиссия посчитала, что компании вступили в сговор, нарушив положения п. 2 ч. 1 ст. 11 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Согласно КоАП, юрлицам грозят штрафы в размере до 50% НМЦК.

В июне 2022 года компании обжаловали решение Комиссии УФАС в Арбитражном суде Республики Алтай. Поставщики ссылались на договор об особенностях управления и текущей деятельности, заключенный в январе 2021 года, согласно которому обе компании находятся под контролем и принадлежат одному физическому лицу – гендиректору и учредителю ООО «Меркурий» Тимофею Смолину. Однако суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что, согласно ЕГРЮЛ, вторая компания на 100% принадлежит иному лицу. Решение не вступило в законную силу.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Меркурий» зарегистрировано в Томске в феврале 2018 года, компанией на 100% владеет Тимофей Смолин. В 2021 году поставщик выручил 71,5 млн рублей, чистая прибыль составила 7,3 млн рублей. Объем госконтрактов в 2021 году превысил 22 млн рублей. Дистрибьютор ООО «Альфа Медика Мск» зарегистрирован в Москве в ноябре 2020 года. Юрлицо принадлежит Кириллу Деревянченко. Выручка компании за 2021 год составила 13 млн рублей, чистая прибыль – 1,9 млн рублей.