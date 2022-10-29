Продукция Miltenyi Biotec не поступает в Россию по параллельному импорту

В Россию по-прежнему не поступает продукция компании Miltenyi Biotec, сообщил Vademecum источник в отрасли, хорошо осведомленный по вопросу клеточной терапии в России. По его словам, позиция Miltenyi Biotec по поставкам в Россию остается принципиальной.

Miltenyi Biotec в марте прекратила поставки расходных материалов и оборудования в Россию. Именно технологию немецкой компании использовали все ведущие центры, работавшие с CAR-T-терапией. Также продукция Miltenyi Biotec использовалась при трансплантации костного мозга. В начале августа Минпромторг включил товары компании в список для параллельного импорта. Изначально рассчитывалось, что включение продукции Miltenyi Biotec в список товаров поспособствует пересмотру решения компании, однако этого не случилось, отметил собеседник Vademecum.

В НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, проводившем CAR-T-терапию детей с онкогематологическими заболеваниями и трансплантацию костного мозга с применением технологий Miltenyi Biotec, после ухода компании с российского рынка пациентам вместо CAR-T-терапии предлагают альтернативные методы лечения, сообщил источник Vademecum. По его словам, рассматривается перенос альтернативной зарубежной CAR-T-технологии, но название партнера он не раскрывает. В самом НМИЦ в пятницу на запрос Vademecum не ответили.

Петербургскому НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова после ухода Miltenyi из России пришлось приостановить разработку «академического» CAR-T-продукта. Пока разработка не возобновлена, сообщил представитель центра.

Официальный дистрибьютор Miltenyi «Биокоммерц» не занимается поставками продукции компании после того, как Miltenyi приостановила сотрудничество, сообщил представитель «Биокоммерц».

В Минпромторге на запрос Vademecum о поставках Miltenyi после включения продукции в список товаров для параллельного импорта на момент публикации новости не ответили.

НМИЦ гематологии к 2026 году планирует наладить производство собственного CAR-T-продукта с использованием компонентов ряда зарубежных компаний.

Фото: biocommerce.ru

vademec