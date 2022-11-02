Возможность менять существенные условия контрактов на поставку лекарств продлили до конца 2023 года

До 31 декабря 2023 года была продлена возможность менять существенные условия контрактов на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов. Соответствующий документ в третьем окончательном чтении приняла Госдума, сообщает «ФВ». Изменения вносятся в статью 112 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Речь в первую очередь идет об изменении количества поставляемой продукции и цен контрактов. Указанная норма позволяет сторонам госконтракта изменить его условия, если заказчик по своей инициативе увеличивает или уменьшает количество поставляемого товара, но не более 30% от первоначального количества. Пропорционально изменению количества стороны должны согласовать увеличение или уменьшение цены контракта, исходя из установленной в контракте их цены, но не более чем на 30% цены контракта», – пишет издание.

При определении цены единицы товара госзаказчики должны руководствоваться порядком ее расчета, который предусмотрен этой нормой. Ее определяют как частное от деления первоначальной цены контракта на первоначальное количество поставляемого товара.

gxpnews