В Подмосковье более 5000 человек прошли иммунизацию от COVID-19 назальной вакциной

В Московской области свыше 5000 человек сделали прививки от коронавирусной инфекции назальной вакциной. Всего регион приобрел почти 600 тысяч специальных насадок для такого способа вакцинации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову.

«Жители Московской области могут пройти назальную вакцинацию от COVID-19. Для этого мы закупили и поставили в поликлиники почти 600 тысяч специальных насадок. Прививка выполняется препаратом „Спутник V”. На данный момент назальную вакцинацию прошли более 5100 человек. Вакцинация – единственный надежный способ защиты от новой коронавирусной инфекции», – цитирует издание Стригункову.

Специальные насадки для назальной вакцинации поступили в поликлиники в сентябре, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Как подчеркнули в министерстве, вакцинация – это самый надежный способ защиты от коронавируса и его опасных осложнений. О желании пройти вакцинацию назально нужно сообщить в прививочном пункте. Бесплатно привиться можно во всех поликлиниках по предварительной записи.

gxpnews