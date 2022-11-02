RNC Pharma: на розничном рынке вырос ассортимент ветеринарных ЛП

Общий объем розничного коммерческого рынка ветеринарных лекарственных препаратов (ЛП) в России (включая онлайн-сегмент) по итогам первого-третьего кварталов 2022 года исчислялся суммой 16,8 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года при проведении расчетов в российской валюте отрицательная, на уровне -3,6%. Не спасает даже активное развитие сферы электронной коммерции, рублевая динамика по онлайн-каналу достигала за период 67%, но этого оказалось мало, чтобы компенсировать сокращение спроса в офлайн-сегменте, сообщает RNC Pharma.

Натуральные объемы продаж ветеринарных ЛП находились на уровне -20% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД). По каналам ситуация аналогична денежному показателю прироста: офлайн сократился на 21%, онлайн вырос на 33%. Общий объем продаж ветеринарных ЛП составил за период 107,5 млн минимальных единиц.

Результаты третьего квартала 2022 года от общих итогов периода с начала текущего года принципиально не отличались, здесь сохраняется разнонаправленная динамика по каналам продаж, при этом падение спроса в офлайн-звене не компенсируется ростом «екома». Общая динамика по продажам ветеринарных ЛП составила относительно третьего квартала 2021 года -12% в рублевом эквиваленте и -24% в отношении натурального объема продаж. Очевидно, на активность потребителей воздействуют сразу несколько факторов, начиная от ажиотажного спроса начала 2022 года и заканчивая нетипичными климатическими условиями минувшего лета и общим падением доходов населения. Несмотря на коррекцию спроса, качественное развитие рынка поступательно продолжалось, в т. ч. развивалась ассортиментная составляющая. Общее количество торговых марок, представленных на розничном рынке в январе – сентябре 2022 года, достигало 1255 штук (на 32 наименования больше, чем годом ранее), номенклатура в разрезе по торговым наименованиям с формами выпуска выросла еще больше, здесь в рамках анализируемого периода аналитики фиксируют 3425 позиций, на 79 больше, чем в периоде сравнения.

Абсолютный максимум с точки зрения рублевой динамики по итогам января – сентября 2022 года продемонстрировал инсектоакарицидный препарат «Рацидол» от белорусской компании «Рубикон»: за год продажи выросли в 317 раз. Второй результат также демонстрирует продукт белорусского производства, речь идет об антидоте и гепатопротекторе «Аверон» («Белэкотехника»), он может применяться как для СХЖ, так и для МДЖ (рост в 155 раз). Впрочем, оба продукта находятся далеко за пределами топа. В числе препаратов из числа первой сотни эксперты отмечают противомикробный препарат для домашних животных «Отоксолан» (KRKA): за год продажи препарата выросли в 4,7 раза (в рублях).

В отношении натуральной динамики абсолютный максимум был зафиксирован по седативному препарату для МДЖ и СХЖ «Миоксил» от российской компании «Новая группа»: за год его продажи выросли в 763 раза (в МЕД). Второй результат принадлежал антибактериальному препарату для СХЖ «Колифлокс-Фарм» от кипрской компании «Алповет»: здесь рост продаж преодолел планку в 65,4 раза. А в числе топовых продуктов не было равных «Метронидазолу» российской «Асконт+»: продажи препарата относительно января – сентября 2021 года выросли в 4,8 раза.

gxpnews