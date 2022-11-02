В Шри-Ланке остаются невостребованными около 7 млн доз вакцины против COVID-19 от Pfizer

Около 7 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции американской фармацевтической компании Pfizer остаются невостребованными в Шри-Ланке. Об этом сообщил ланкийский новостной портал Newsfirst, сославшись на Минздрав островного государства, пишет ТАСС.

По этой информации, «31 октября истекает срок годности около 7 млн доз вакцины от COVID-19 от Pfizer». В ведомстве заявили, что после этого препарат «больше не будет доступен в стране до тех пор, пока не будет импортирована его новая партия».

Поэтому власти призвали население получить первую или вторую бустерную дозу вакцины от Pfizer, пока срок ее годности не истек.

В Шри-Ланке, кроме препарата от Pfizer, одобрены к применению еще шесть вакцин, в том числе «Спутник V» Центра им. Н. Ф. Гамалеи.

«По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Шри-Ланке с населением 22,1 млн человек подтверждено 671 037 случаев заболевания ковидом, зарегистрировано 16 777 летальных исходов. Число введенных в стране доз различных вакцин превысило 40 млн», – отмечает издание.

gxpnews