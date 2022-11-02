УрФУ к 2030 году планирует начать производство препарата от последствий диабета

К 2030 году планируется начать производство препарата для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета с условным названием AB-19. Об этом сообщил ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров. УрФУ разрабатывает препарат.

Как сообщалось в апреле 2022 года, запатентована готовая лекарственная формула препарата АB-19 в виде капсул, а также получена опытно-промышленная партия.

«К 2030 году мы должны начать массовое производство нового противодиабетического лекарства», – цитирует Кокшарова ТАСС.

Вуз ведет разработку препарата в рамках проекта «Дизайн и технологии функциональных материалов и систем». Ученые также намерены разработать новые устройства для компьютерной томографии, создать систему портативных устройств, которые позволяют в любых условиях определять показатели здоровья человека.

Как стало известно ранее, лекарства с содержанием золота и редкоземельных металлов разработают в УрФУ.

gxpnews