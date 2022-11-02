RNC Pharma сообщила о росте ассортимента ветпрепаратов на розничном рынке

RNC Pharma сообщила о росте ассортимента ветеринарных препаратов на розничном рынке, несмотря на общую отрицательную динамику продаж. В III квартале этого года она составила -12% в рублевом эквиваленте и -24% в отношении натурального объема продаж.

Общий объем розничного коммерческого рынка ветеринарных лекарственных препаратов в России (включая онлайн-сегмент) по итогам I—III кварталов 2022 года исчислялся суммой 16,8 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года при проведении расчетов в российской валюте отрицательная, на уровне -3,6%. Не спасает даже активное развитие сферы электронной коммерции, рублевая динамика по онлайн-каналу достигала за период 67%, но этого оказалось мало, чтобы компенсировать сокращение спроса в офлайн-сегменте.

Натуральные объемы продаж ветпрепаратов находились на уровне -20% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД). По каналам ситуация аналогична денежному показателю прироста: офлайн сократился на 21%, онлайн вырос на 33%. Общий объем продаж ветпрепаратов составил за период 107,5 млн минимальных единиц. Такие данные приводят аналитики RNC Pharma.

Результаты III квартала 2022 года от общих итогов периода с начала текущего года принципиально не отличались, здесь сохраняется разнонаправленная динамика по каналам продаж, при этом падение спроса в офлайн-звене не компенсируется ростом e-com. Общая динамика по продажам ветпрепаратов составила относительно III квартала 2021 года -12% в рублевом эквиваленте и -24% в отношении натурального объема продаж. Очевидно, на активность потребителей воздействует сразу несколько факторов, начиная от ажиотажного спроса начала 2022 года, заканчивая нетипичными климатическими условиями минувшего лета и общего падения доходов населения.