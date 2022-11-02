Китай запретил GSK участвовать в национальной программе оптовых закупок лекарств

Китай запретил британскому производителю лекарств GSK участвовать в своей национальной программе закупок лекарств с 31 октября 2022 года по 29 апреля 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение CCTV.

«CCTV сообщило, что власти решили сделать это после того, как партия мягких капсул дутастерида, поставленная GSK, не прошла недавнюю проверку качества Национальным управлением медицинской продукции», – пишет издание.

В Пекине действует национальная схема, в рамках которой глобальные фармацевтические компании и китайские производители непатентованных лекарств соперничают за возможность продавать свою продукцию оптом в государственных больницах.

Как стало известно ранее, GSK не будет подавать в регулирующие органы заявку на экспериментальное лекарство от артрита.

gxpnews