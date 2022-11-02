Индийская Sun Pharma сообщила о неожиданном росте прибыли во втором квартале

Sun Pharmaceutical Industries, крупнейший производитель лекарств в Индии, сообщил о неожиданном росте прибыли во втором квартале на 10,5%, что обусловлено ростом продаж специальных лекарств. Об этом сообщает Reuters.

Консолидированная чистая прибыль за три месяца, закончившихся 30 сентября, составила 22,62 млрд индийских рупий ($273,75 млн) по сравнению с 20,47 млрд рупий в 2021 году.

Согласно данным Refinitiv IBES, аналитики ожидали, что компания сообщит о прибыли в размере 19,83 млрд рупий.

Общий доход от операций подскочил на 14% до 109,52 млрд рупий.

Продажи лекарств в Индии, крупнейшем рынке компании, выросли на 8,5% до 34,6 млрд рупий, тогда как продажи в Соединенных Штатах, втором по величине рынке, составили 32,91 млрд рупий по сравнению с 26,77 млрд рупий в прошлом году.

Акции Sun Pharma выросли на 3,2%, достигнув семилетнего максимума вскоре после объявления прибыли.

Компания, основанная в 1983 году, продает свои лекарства более чем в 100 странах и производит лекарства, отпускаемые без рецепта, антиретровирусные препараты и активные фармацевтические ингредиенты.

Между тем, в условиях жесткой ценовой конкуренции производитель диверсифицировался от производства дженериков и около семи лет назад вышел в высокодоходный сегмент специальных препаратов.

Глобальные продажи специальных лекарств выросли на 27,5% и превысили $200 млн за счет лекарств от псориаза Ilumya, глазных капель Cequa и средств от акне Winlevi, говорится в заявлении управляющего директора Дилипа Шанхви.

gxpnews