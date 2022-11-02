FDA предупреждает о нехватке трахеостомических трубок

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о нехватке трахеостомических трубок – хирургических устройств, помогающих пациентам дышать, в том числе тех, которые производятся ICU Medical, пишет Reuters.

Агентство заявило, что нехватка вызвана трудностями с закупкой сырья и, скорее всего, повлияет на педиатрических пациентов.

На них повлияет ограниченный запас трубок с аналогичной функциональностью, как у Bivona от ICU Medical, которые сделаны из гибкого силикона и более просты в использовании у детей.

Регулятор здравоохранения рекомендовал повторно использовать трахеостомические трубки после соблюдения надлежащих санитарных процедур, чтобы справиться с текущей нехваткой.

gxpnews