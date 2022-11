Минздрав: назальная вакцина формирует иммунитет к COVID-19 через 14 дней FDA предупреждает о нехватке трахеостомических трубок » Российский препарат для терапии легочных осложнений после коронавируса оценили на международном уровне Международный научный журнал Annals of Clinical and Medical Case Reports опубликовал данные открытого проспективного контролируемого многоцентрового исследования DISSOLVE по оценке эффективности и безопасности препарата бовгиалуронидаза азоксимер («Лонгидаза») в терапии легочных осложнений у пациентов после коронавируса. Об этом сообщили в компании «Петровакс». До половины пациентов с постковидным синдромом сталкиваются с поражениями легочной ткани, в частности развитием фиброза. По статистике, например, в 2021 году в США 27% пожилых пациентов с диагностированным COVID-19 были повторно госпитализированы или умерли в течение 60 дней после выписки. Причиной смерти в большинстве случаев стали легочный фиброз и тромбоэмболические осложнения. Исследование DISSOLVE проводилось в 13 медицинских центрах в 9 городах России в 2020-2021 годах. В нем приняли участие 160 пациентов старше 18 лет с легочными изменениями, выявленными спустя не более 2-х месяцев после выписки из стационара. Врачи наблюдали за физическими показателями пациентов, емкостью их легких, пульсоксиметрией, проводили тесты по шкале одышки. По словам одного из авторов исследования, профессора, академика РАН Александра Чучалина, важным маркером острого повреждения легких и респираторного дистресс-синдрома является избыток гиалуроновой кислоты в альвеолярном пространстве и интерстиции. При такой картине наблюдается феномен матового стекла, т. е. уплотнение легочной ткани, которое может быть связано с отеком и накоплением клеточных элементов и биологических субстанций. Это состояние, согласно данным McGroder C.F., может долгое время сохраняться у 39% пациентов. Галина Игнатова, профессор, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по УФО, д.м.н. также отмечает, что как при увеличении количества гиалуроновой кислоты в легочной ткани, так и при развитии фиброза, у пациентов наблюдаются нарушения газообмена в легких, что приводит к одышке. Данные исследования DISSOLVE подтвердили, что препарат «Лонгидаза» (бовгиалуронидаза азоксимер) способен снизить избыток гиалуроновой кислоты, улучшить функцию легких и предотвратить развитие легочного фиброза. Особенно впечатляющие результаты показала группа пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. Показатель форсированной жизненной емкости легких у них значительно повышался на протяжении всего исследования и после его завершения. Снизилась выраженность одышки, повысились толерантность к физическим нагрузкам и уровень кислорода в крови в состоянии покоя. Авторы исследования подчеркивают, что «Лонгидаза» воздействует только на поврежденную ткань легких, при этом не оказывает мутагенного, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного действия. Осенью 2022 года исследование DISSOLVE получило высокую оценку международных экспертов – авторитетный научный журнал Annals of Clinical and Medical Case Reports опубликовал его результаты. gxpnews