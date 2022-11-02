Минздрав: назальная вакцина формирует иммунитет к COVID-19 через 14 дней

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова, назальная вакцина формирует стойкий иммунитет к коронавирусу через 14 дней после вакцинации. Она защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

«Назальная вакцина уже через 14 дней после вакцинации индуцирует стойкий местный и общий иммунный ответ и защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода», – цитирует Чуланова ТАСС.

Как он отметил, все применяемые в Российской Федерации вакцины эффективны в отношении новых вариантов коронавируса. Владимир Чуланов призвал к своевременному прохождению ревакцинации.

Минздрав 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. 21 июня препарат включили во временные рекомендации Минздрава РФ по вакцинации от COVID-19.

gxpnews