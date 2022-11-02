Forbes: прибыль производителей и дистрибьюторов «Спутника V» выросла в шесть раз

В 2021 году выручка и прибыль производителей и дистрибьюторов вакцины «Спутник V» кратно выросли, пишет Forbes. Один из производителей — компания «Генериум» — вошел в рейтинг издания «Самые прибыльные компании». По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году чистая прибыль «Генериума» выросла в шесть раз по сравнению с 2020 годом, до 64,5 млрд руб.

Совокупная чистая прибыль других производителей и дистрибьюторов вакцины выросла в 6,6 раза. Отмечается, что они выпускали и другие препараты, но большую часть этих денег принесла вакцина. Три из восьми перечисленных компаний — «Генериум», «Лекко» и «Фармстандарт-Уфавита» — входят в фармацевтический холдинг Виктора Харитонина. Кроме того, ему принадлежит 30% в «Биокаде».

Всего за 2021 год Росздравнадзор разрешил ввести в гражданский оборот 615 серий «Спутника V». 424 серии, или 68,9%, пришлось на предприятия «Фармстандарта» (не считая 34 серий «Биокада»). Следующая по доле выпуска — «Биннофарм Групп» Владимира Евтушенкова (№51, $1,7 млрд), которая произвела 98 серий, или 15,9%.

Источник издания в фармацевтическом дистрибьюторе рассказывает, как холдинг Харитонина стал крупнейшим производителем вакцины: «В ее производстве у Харитонина участвовало две площадки. «Генериум» (владимирскую «Лекко» я считаю с ним заодно) раньше фокусировался на выпуске небольших объемов дорогостоящих препаратов, у него уже имелись биореакторы, и он стал заниматься апстримом, то есть культивацией клеточной массы. На «Фармстандарте-Уфавита» изначально стояли очень мощные линии по серийному розливу, и они стали делать даунстрим, то есть очистку и розлив. Кроме того, на «Генериуме» поставили дополнительные реакторы — вот и весь секрет».

Когда производство «Спутника V» только запускалось, эксперты фармрынка считали, что, несмотря на большие объемы, особой прибыли производителям вакцины не принесут. Государство назначило цену «Спутника V» внутри страны — 953,49 руб. (с НДС), на экспорт — $10.

Исследовательская компания Headway Group подсчитала по просьбе издания результаты государственных тендеров, выигранных крупнейшими дистрибьюторами. В 2021 году группа Харитонина сохранила первое место и долю 10,4%, поставив по госзаказам товары на 174,7 млрд руб. В 2021 году ее результат был 75,9 млрд руб. «Р-Фарм» Алексея Репика опустилась в 2021 году со второго на третье место с долей 9,5% на сумму 159,6 млрд руб. (пропустив вперед, по подсчетам Headway, неизвестного поставщика). В 2020 году доля «Р-Фарм» равнялась 8% (58,5 млрд рублей).

Издание отмечает, что на производстве «Спутника V» компании Алексея Репика заработать не удалось. Еще в июне 2020 года глава «Р-Фарм» объявил, что компания уже несколько месяцев сотрудничает с Центром Гамалеи, а также закупила и законтрактовала дополнительные линии для организации производства вакцины в новом биотехнологическом цехе в Ярославле. В декабре того же года было объявлено, что, закупив 156 биореакторов, компания на паях с правительством Москвы создает в технополисе «Москва» большой завод по производству 10 млн доз вакцины в месяц. Тем не менее, за 2021 год «Р-Фарм» выпустила в гражданский оборот, по подсчетам Forbes, всего три серии «Спутника V».

Еще две компании, отчитавшиеся о быстром росте прибыли, — дистрибьюторы. Входящая в Ростех «Национальная иммунобиологическая компания» (Нацимбио) по распоряжению правительства стала в марте 2021 года единственным поставщиком «Спутника V». Другая компания — «Вакцина человека» — это «дочка» РФПИ, через которую «Спутник V» продается за рубеж. В 2020 году компания была убыточной, потому что, как сказал источник издания, РФПИ тратил деньги на то, чтобы зарегистрировать продукт в большом количестве стран мира, нанимал консультантов, оплачивал клинические исследования.

gxpnews