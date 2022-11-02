Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обращения медицинской продукции

1 ноября в Грозном состоялось заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран под председательством Вице-премьера Александра Новака при поддержке Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В ходе заседания комиссии между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран подписан меморандум по развитию двустороннего сотрудничества в области научного и информационно-методического обеспечения в сфере регулирования обращения медицинской продукции. Меморандум стал итогом напряженной работы двух стран в укреплении сотрудничества по линии здравоохранения и длительной работы по знакомству представителей России и Ирана с регуляторными системами обеих стран.

Со стороны Российской Федерации проводились учебные семинары для представителей Минздрава Ирана и индустрии по регуляторным требованиям. Одновременно с этим российская делегация индустрии и регуляторов в июне посетила Иран, где детально ознакомилась с деятельностью фармацевтической промышленности, производителей медицинских изделий, регуляторных органов.

— Подписанный меморандум создает эффективные инструменты сотрудничества между регуляторными органами как на уровне их руководства, так и на экспертном уровне, предусматривает информационный обмен по случаям фальсификации недоброкачественных медицинских изделий, осуществление консультативной поддержки экспертными организациями участников рынка до подачи досье медицинских изделий и препаратов на регистрацию. Меморандум будет способствовать расширению присутствия российских и иранских производителей на рынках обеих стран. — отметил заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Источник: Министерство здравоохранения России.

gxpnews