Лаборатория «Гемотест» приобрела долю в стартапе цифровой онкодиагностики OneCell

Сумма сделки не раскрывается.

Всего было продано 37,92% OneCell. Помимо «Гемотеста», совладельцами компании стали бывший топ-менеджер S7 и сооснователь Whoosh Сергей Лаврентьев (доля в 4,18%), Александр Дзернейко, Елена Панченко, Марк Декман, Сергей Золотников, Марина Левкович, Юрий Криволапов и Виктория Пирогова.

В «Гемотесте» и OneCell на момент публикации новости на запросы Vademecum не ответили.

OneCell – телемедицинский сервис с искусственным интеллектом для цифровой диагностики в онкопатологии. Программно-аппаратный комплекс состоит из оборудования, телемедицинской платформы и инструментов на базе ИИ. В планах компании – объединить в единый национальный цифровой контур как крупнейшие онкологические центры Москвы, так и удаленные лаборатории в регионах, и масштабироваться на всероссийский уровень.

В феврале 2021 года OneCell запустила в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова и двух лабораториях в Москве и Нижнем Новгороде пилотный проект онкоскрининга. Для этого компания разработала специализированный программно-аппаратный комплекс, в который входит телемедицинская платформа с ИИ, а также портативные устройства, интегрирующиеся с любым имеющимся в наличии в лаборатории микроскопом для сканирования гистологического образца и перевода его в цифровой формат с возможностью автоматического сканирования (под брендами OneCell Manual и OneCell Robostage).

В марте 2021 года стартап OneCell и Ленинградское оптико-механическое объединение им. В.И. Ленина начали разработку первого российского цифрового сканера с использованием технологий ИИ для потоковой обработки гистологических стекол при диагностике онкозаболеваний. Предполагалось, что опытный образец будет собран к концу 2021 года, а серийное производство начнется в 2022 году. Мощность производства могла достичь 350 сканеров в год, а объем инвестиций в разработку в OneCell оценивали в $3 млн.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Вансел» было зарегистрировано в конце 2016 года в Санкт-Петербурге. Финансовые показатели компании не раскрываются.

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