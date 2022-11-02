Росздравнадзор раскрыл схему нелегальной торговли дорогими лекарствами через интернет

Территориальный орган (ТО) Росздравнадзора по Москве и Московской области в целях проверки публикаций в СМИ о фактах незаконной реализации дорогостоящих препаратов через интернет провел внеплановую проверку аптеки «Еврофарм» и выявил продажу льготных лекарств, выданных медорганизациями в других регионах. Материалы проверки направлены в прокуратуру Москвы и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В результате проверки представители Росздравнадзора установили, что аптека «Еврофарм» незаконно продавала некоторые категории лекарств. Например, в ходе деятельности организации в незаконный оборот попали 25 упаковок препаратов, отпускаемых по льготным рецептам в аптеках Московского региона, Республики Дагестан и Волгоградской области, а также 24 упаковки лекарств, выданных медорганизациям для оказания помощи пациентам Московского региона, Рязанской, Новосибирской, Смоленской областей и Республики Марий Эл.

В конце сентября издание РБК со ссылкой на данные единой московской справочной лекарств AptekaMos.ru сообщило, что дорогостоящие препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, попали в коммерческую розницу, в которую они официально не поступают.

Согласно данным сервиса, несколько московских аптек предлагали такие препараты из перечня ЖНВЛП на 30–75% дешевле их предельной зарегистрированной цены. Например, препарат Оркамби (лумакафтор+ивакафтор) для таргетной терапии муковисцидоза в некоторых столичных аптеках предлагается приобрести по цене 340 тысяч рублей за упаковку, хотя зарегистрированная максимальная (без НДС) цена упаковки препарата составляет более 800 тысяч рублей.

Тогда в Росздравнадзоре заявили, что проведут проверку информации о незаконной перепродаже дорогостоящих лекарств через аптеки Москвы. В публикации РБК упоминалась аптека «Еврофарм» на Нижней улице. Там и была проведена внеплановая проверка Росздравнадзора.

ООО «Еврофарм» принадлежит на 66,67% самой компании, на 33,33% – Антону Васильеву.