Суд вынес приговор экс-главе Минздрава Иркутской области

Суд установил, что в 2021 году Сандаков, занимая должность министра здравоохранения Иркутской области, проигнорировал решение суда о предоставлении ребенку-инвалиду лекарств, парентерального питания, средств по уходу и иных расходных материалов. Все это было рекомендовано врачебной комиссией по жизненным показаниям.

В ноябре 2020 года Яков Сандаков указом губернатора Игоря Кобзева был назначен главой Минздрава Иркутской области вместо Натальи Ледяевой, которая ушла в отставку на фоне уголовного дела о поставке контрафактных средств индивидуальной защиты в медучреждения региона на общую сумму 40 млн рублей. Чиновницу подозревают в крупном мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), она до сих пор находится под домашним арестом. В октябре 2022 года меру пресечения продлили до 24 января 2023 года.

Яков Сандаков покинул пост министра 30 декабря 2021 года по истечении срока контракта. С 31 декабря исполнять обязанности министра стала первый заместитель Анна Данилова. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» Яков Сандаков не рассказал о причинах ухода с должности, но подвел итоги работы на посту министра. По его словам, в регионе началась стабилизация работы скорой помощи, было налажено лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19. Регион приобрел 595 единиц медоборудования, включая три компьютерных томографа, а также 93 автомобиля по программе модернизации первичного звена. Помимо этого, капремонт прошел в десяти объектах, в регионе открылись две новые врачебные амбулатории и 54 фельдшерско-акушерских пункта.

Анна Данилова тоже не задержалась на посту: исполняющая обязанности министра здравоохранения уволилась по собственному желанию и вернулась на работу в Иркутскую районную больницу в статусе главного врача. И. о. руководителя регионального Минздрава после этого стал замминистра Алексей Шелехов.