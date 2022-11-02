Подан иск о банкротстве «Биотэка»

Иск пока не принят к производству.

«Биотэк» задолжал «Элларе» 14,2 млн рублей – такую сумму Арбитражный суд Москвы взыскал с компании Шпигеля в марте 2022 года.

За октябрь 2022 года три компании сообщали о намерении обратиться с заявлением в суд о банкротстве «Биотэка». Кроме «Эллары», это банк «Санкт-Петербург» и производитель препаратов «Гротекс», основанный Олегом Жеребцовым. По Закону о банкротстве компания должна уведомить о намерении подать соответствующий иск не менее чем за 15 дней. «Гротекс» в 2022 году взыскал с «Биотэка» 1,7 млн рублей долга. Требования банка неизвестны.

Контрагенты «Биотэка» в 2022 году подали к фармкомпании иски в общей сложности на 1,1 млрд рублей. Эта сумма в шесть раз больше, чем за предыдущие четыре года. Самую крупную сумму удалось взыскать за поставку «Джонсон & Джонсон» – 418 млн рублей. Чуть меньше «Биотэк» должен по постановлению суда «Промомеду» – 394,7 млн рублей.

Выручка «Биотэка» в 2021 году сократилась в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом – до 13,2 млрд рублей. Убыток за год составил 1,6 млрд рублей.

Ситуация в компании начала ухудшаться после ареста Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в марте 2021 года. Все трое задержаны по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в целях отдачи предпочтений компании «Биотэк» при заключении госконтрактов в регионе. Все обвиняемые с марта 2021 года содержатся в СИЗО «Матросская тишина». В конце октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.