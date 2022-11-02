Thermo Fisher купит диагностическую компанию Binding Site за 2,6 млрд долларов

Thermo Fisher заявила, что купит компанию Binding Site за 2,6 млрд долл. Сделка будет закрыта в первой половине 2023 года.

Thermo Fisher Scientific заявила, что купит диагностическую компанию Binding Site Group, которая базируется в британском Бирмингеме, у европейской частной инвестиционной компании Nordic Capital. Thermo Fisher ожидает, что сделка будет завершена в первой половине 2023 года. Ее сумма составит 2,25 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд долл.).

Тесты Binding Site помогают выявлять и отслеживать развитие множественной миеломы и расстройств иммунной системы. В 2022 году они должны принести 220 млн долл. дохода, заявляет Thermo Fisher.

Портфель компании Thermo Fisher, которая производит научное оборудование, включает устройства для диагностики аллергии и аутоиммунных заболеваний, а также для мониторинга биомаркеров, связанных с трансплантацией.

Выручка подразделения специализированной диагностики Thermo Fisher за первые девять месяцев этого года составила 3,65 млрд долл. Это примерно 10% от общей выручки компании за этот период.

Ранее в этом году Thermo Fisher приобрела производителя рекомбинантных белков PeproTech за приблизительно 1,85 млрд долл. В прошлом году компания потратила около 17,4 млрд долл. на покупку поставщика услуг клинических исследований PPD.

Фото: jetcityimage/123RF.COM

Николай Соколов

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