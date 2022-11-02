AbbVie прекратила разработку стоившего 30 млн долл. препарата от псориаза

AbbVie прекратила испытания препарата против псориаза из-за данных по безопасности. Компания потратила на разработку около 30 млн долл.

AbbVie свернула испытания препарата против псориаза, который она разрабатывала совместно с компанией Inventiva, сообщает FierceBiotech. Исследование должно было завершиться в марте 2023 года, но было прекращено из-за новых данных по безопасности.

AbbVie и Inventiva разработали препарат в рамках программы сотрудничества от 2012 года. Целью было создать лекарство, подавляющее более широкий набор воспалительных цитокинов, чем доступные в настоящее время биологические препараты для лечения псориаза. В результате компании создали cedirogant, который в прошлом году перешел во IIb фазу испытаний для лечения псориаза умеренной и тяжелой степени.

В связи с новостью об остановке испытаний цены на акции Inventiva упали на 21%, до 4,54 евро (4,51 долл.) за штуку. По состоянию на день вторника, 1 ноября, акции стоят 4,66 долл. за штуку, ранее они оценивались в 6,10 долл.

В прошлом году AbbVie заплатила Inventiva 16,4 млн евро (16,3 млн долл.) в виде финансирования для исследований и 13 млн евро (12,9 млн долл.) в виде промежуточных платежей. В январе компания получила еще 4 млн евро в связи с началом фазы 2b.

Inventiva считает, что эта неудача не повлияет на ее финансовое состояние. Компания ожидает, что ее резервы, а также ожидаемый авансовый платеж в размере 12 млн долл. от Sino Biopharm и 25 млн евро (24,8 млн долл.) кредита от банка EIB помогут ей продержаться до IV квартала следующего года.

Inventiva также готовится представить данные III фазы испытаний препарата lanifibranor против неалкогольного стеатогепатита. Inventiva ожидает, что данные исследования будут доступны во второй половине 2025 года, хотя результаты двух промежуточных исследований, в ходе которых средство испытывается на пациентах с диабетом II типа, должны появиться в следующем году.

Фото: abbvie.ie

Николай Соколов

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