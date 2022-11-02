Минздрав предложил порядок проведения эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Минздрав опубликовал проект о правилах онлайн-продажи рецептурных лекарств в рамках эксперимента. Так, для участия в нем аптеки должны владеть лицензией на фармдеятельность не менее одного года, иметь сайт и службу доставки. Выдавать разрешение на онлайн-торговлю и вести реестр организаций, принимающих участие в эксперименте, будет Росздравнадзор.

Минздрав предложил порядок проведения эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых нормативных актов. Так, согласно проекту постановления, эксперимент проводится на добровольной основе на основании заявок медицинских и аптечных организаций, поданных в региональные министерства (департаменты) здравоохранения Москвы, Московской и Белгородской областей.

Ведомства будут мониторить эксперимент и ежеквартально отчитываться о его проведении. Минздрав России представляет в правительство промежуточный и итоговый доклады ‎о результатах проведения эксперимента и предложения о внесении изменений ‎в законодательство об обращении лекарственных средств до 31 декабря 2025 года и до 30 апреля 2026 года соответственно.

Для участия в эксперименте аптеки должны быть подключены к Государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта, владеть лицензией на фармдеятельность не менее одного года. Также у них должны быть специально оборудованное помещение для хранения заказов, сайт, курьерская служба (или соответствующий договор со сторонней компанией), мобильные платежные терминалы.

Разрешение на онлайн-торговлю будет выдавать Росздравнадзор. Также служба будет вести реестр организаций, участвующих в эксперименте. Аптеки обязаны информировать покупателей о показаниях к применению препарата, условиях его отпуска, правилах хранения, взаимодействии с другими лекарственными средствами. Для этого необходимо будет публиковать на портале полную инструкцию или давать ссылку на сайт ГРЛС.

Сформированный заказ упаковывается в герметичную транспортную упаковку. При этом если покупатель заказал также безрецептурные лекарственные средства, то они должны упаковываться отдельно от рецептурных препаратов. Ответственность за порчу или нарушение условий хранения при доставке несет аптечная организация. Покупатель обязан предъявить курьеру документ, удостоверяющий личность. Он вправе отказаться от препарата надлежащего качества до оплаты заказа, но должен будет оплатить услугу по доставке.

В начале октября депутаты Госдумы приняли закон о проведении эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов сразу во втором и третьем чтениях. Он пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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