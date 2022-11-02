MSD уведомила о прекращении поставок препарата для лечения ревматоидного артрита в Россию

MSD планирует прекратить поставки голимумаба в Россию. Компания уже уведомила об этом Минпромторг. Ранее MSD сообщала о прекращении производства и ввоза других своих препаратов.

Компания «МСД Фармасьютикалс» сообщила о прекращении производства и поставок в Россию препарата компании Johnson & Johnson «Симпони» (голимумаб), предназначенного для лечения ревматоидного артрита. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли. Первым на письмо дистрибьютерам обратило внимание издание Vademecum.

Уведомление в ведомство поступило в начале октября. «ФВ» также направил запросы в Министерство здравоохранения и Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения с просьбой подтвердить получение уведомления.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, «Симпони» — единственный зарегистрированный в России препарат с МНН голимумаб, он входит в перечнь ЖНВЛП. Его в рамках офсетного контракта планирует производить в Московской области «ПСК Фарма».

«Вопрос взаимозаменяемости лекарственного препарата относится к компетенции Минздрава России, при этом по показаниям ревматоидный артрит, ювенильный артрит, псориатический артрит в России зарегистрированы и производятся по полному циклу, включая субстанцию лекарственные препараты с МНН левилимаб, олокизумаб, адалимумаб, нетакимаб и инфликсимаб. Кроме того, в настоящее время проходит КИ оригинальный отечественный лекарственный препарат против аксиального спондилоартрита, разработанный отечественным производителем в кооперации с одним из геномных центров мирового уровня», — обратили внимание в Минпромторге.

В июле MSD уведомила о прекращении производства и поставок в Россию препаратов «Кубицин», «Кансидас», «Сивекстро», «Инванз», «Тиенам», Эсмерон, «Стиглатра», «Янувия», «Янумет» и «Янумет Лонг», а также вакцины от ветряной оспы «Варивакс» и прививки от кори, паротита и краснухи M-M-P II. В MSD отмечали, что решение не связано с качеством лекарственных препаратов или вопросами их безопасности. Компания также заявляла, что «прилагает все усилия», чтобы обеспечить поставки жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в России отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения.

Маргарита Грошева

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