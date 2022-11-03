Представительство «Р-Фарм» открыто во Вьетнаме

Группа компаний «Р-Фарм» объявила об открытии своего представительства в столице Социалистической Республики Вьетнам – городе Ханое. Представительство сосредоточится на задачах по регистрации и продвижению портфеля собственных лекарственных препаратов группы компаний – как на территории самой Социалистической Республики Вьетнам, так и в соседствующих государствах Юго-Восточной Азии.

На сегодняшний день Вьетнам является одним из лидеров азиатско-тихоокеанского региона в области организации и проведения доклинических исследований: в стране работают более 30 фармацевтических компаний, включая ведущие международные корпорации. Важнейшим аспектом деятельности представительства «Р-Фарм» станет сотрудничество с крупнейшими научными институтами и исследовательскими центрами.

На первом этапе приоритетной задачей группы станет отбор лабораторий для проведения доклинических исследований, которые необходимы для работы над собственным портфелем биосимиляров, а также регистрация флагманских препаратов «Р-Фарм».

«„Р-Фарм” продолжает реализацию долгосрочной стратегии по расширению международного сотрудничества в области биофармы. Открытие представительства в Ханое дает зеленый свет для выхода „Р-Фарм” в другие страны региона, а также усиливает позиции компании в части разработки собственных оригинальных препаратов для российского и глобального рынков», – отметил коммерческий директор «Р-Фарм» Андрей Бурханов.

gxpnews