Фармкомпания «ВЕРТЕКС» увеличила ассортимент

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» расширила продуктовый портфель. Общее количество актуальных новинок — около 20. В их числе безрецептурные брендированные лекарства, рецептурные дженерики и новые средства стоматологической серии. С начала года портфель компании увеличился на 35 позиций продукции, больше двух третей этого количества приходится на лекарства. Таким образом, общее число наименований в ассортименте фармпроизводителя приближается к 370, включая около 280 позиций лекарств.

С октября поступили в продажу новые фасовки противопростудного препарата компании с оригинальной комбинацией действующих веществ Дуоколд®. Они рассчитаны на более длительный курс применения: 15 пакетиков для приёма днём и 5 пакетиков для приёма ночью. Это порошок для приготовления раствора в тёплой воде со вкусами лимона и клюквы. Теперь Дуоколд® представлен восемью позициями.

Также «ВЕРТЕКС» вывел на рынок противосеборейный препарат Сертаверин® — единственный в России шампунь с содержанием сертаконазола (по данным Госреестра лекарственных средств).

«Наша продукция полностью соответствует понятию “импортозамещение” со старта производства — порядка 20 лет. Однако мы идём вперед и используем собственные научные разработки и оригинальные составляющие. В итоге покупатели получают преимущества и продукты, которые сегодня больше никто не делает», — комментирует Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС».

Косметическую серию средств для полости рта «Асепта®» дополнили два вида кремов для фиксации зубных протезов с мятным и нейтральным вкусами и реминерализирующий гель для зубов для детей от шести лет.

Кроме того, в ассортимент компании вошли новые позиции имеющихся в портфеле рецептурных дженериков для применения в кардиологии и лечения эректильной дисфункции. В числе новинок — несколько позиций препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших с действующим веществом транексамовая кислота для пациентов с гемофилией.

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