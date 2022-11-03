ИСКЧ завершил доклинические исследования геннотерапевтического препарата для лечения цистита

Биотехкомпания группы Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), «НекстГен», успешно завершила доклинические исследования геннотерапевтического препарата для лечения интерстициального цистита (синдром болезненного мочевого пузыря).

Исследования проводились в рамках расширения показаний к применению препарата Неоваскулген, который в настоящее время уже используется в практическом здравоохранении для лечения ишемии нижних конечностей. Это первый в мире геннотерапевтический препарат, зарегистрированный в РФ, с механизмом действия «терапевтический ангиогенез» (лечебный рост сосудов).

Интерстициальный цистит — одна из наиболее часто встречающихся причин хронической тазовой боли. Основными симптомами заболевания считаются хроническая тазовая боль, учащенное мочеиспускание, внезапные позывы, ночное мочеиспускание при наличии стерильной мочи. Заболевание в 90% случаев затрагивает женщин, при этом возраст пациентов в среднем составляет 45 лет. В настоящее время причина болезни остается недостаточно изученной, и нет единой эффективной стратегии лечения.

В доклиническом исследовании оценивалась фармакологическая активность препарата Неоваскулген в условиях экспериментального моделирования интерстициального цистита у крыс. Согласно полученным результатам, внутримышечное введение препарата оказало терапевтическое действие на показатели экспериментальной патологии. Исследователи отметили снижение связанных с циститом патологических изменений в мочевом пузыре у крыс, восстановление сократительной активности мочевого пузыря, а также снижение уровня воспаления.

В связи с тем, что Неоваскулген стимулирует терапевтический ангиогенез и нацелен на лечение ишемии тканей, у препарата есть потенциал для лечения других заболеваний, где требуется увеличение плотности сосудистой сети. «НекстГен» сфокусирован на расширении показаний к применению препарата. Компания проводит клинические исследования Неоваскулгена для лечения синдрома диабетической стопы (СДС), и в настоящее время занимается подготовкой досье для получения от Минздрава РФ разрешения на проведение клинического исследования для лечения интерстициального цистита.

remedium