Американская MSD перестанет поставлять в Россию голимумаб

Американская MSD (Merck & Co. в США и Канаде), которая занимается дистрибуцией препарата «Симпони» (голимумаб) от J&J в России, Европе и Турции, планирует прекратить его ввоз в Российскую Федерацию, сообщает Vademecum. Компания в октябре предупредила об этом контрагентов.

«Первым о планах MSD по голимумабу сообщил в своем телеграм-канале ревматолог Александр Елонаков. В Минпромторге Vademecum подтвердили, что в начале октября 2022 года ООО „МСД Фармасьютикалс” уведомило министерство о планируемом прекращении ввоза в Россию препарата „Симпони”. Компания обязана предупредить об этом Минздрав, Росздравнадзор и Минпромторг минимум за год до фактического прекращения поставок», – пишет издание.

Предназначение «Симпони» – терапия ревматоидного и псориатического артритов. Пока у препарата нет аналогов в России, он входит в перечень ЖНВЛП.

В середине 2022 года MSD уже предупредила о планах прекратить поставки ряда препаратов, в частности, вакцин для профилактики ветряной оспы и кори, краснухи и паротита.

gxpnews