«Биннофарм Групп» выпускает спазмолитик «Необутин» на рынок Азербайджана

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») продолжает расширять свое присутствие на рынках СНГ. На рынок Азербайджана выходят три SKU спазмолитика с прокинетическим эффектом для лечения боли и спазма в желудочно-кишечном тракте «Необутин»: «Необутин» в дозировке 200 мг, детская версия с трех лет 100 мг и «Необутин Ретард» 300 мг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сейчас в нашем фокусе не только Россия, но и соседние страны. Пришло время выводить на рынки СНГ препараты, которые зарекомендовали себя в России и готовы покорять новые территории. В августе мы запустили на территории РФ два новых SKU – „Необутин Ретард” № 20 и „Необутин Ретард” № 60, расширив линейку и предложив покупателю больше выбора. По итогам июля-августа 2022 года на российском рынке „Необутин” занимает вторую строчку в денежном выражении в категории спазмолитиков ЖКТ и пятую часть рынка. Это высокий показатель, который мы хотели бы перенести и на другие рынки. Вывод на рынок Азербайджана одного из флагманских препаратов позволит нам укрепить свои позиции в стране. Покупатели хорошо относятся к российской продукции, а значит, у нас есть преимущество перед другими иностранными производителями», – заявил гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

По итогам первых девяти месяцев «Биннофарм Групп» занимает шестое место в упаковках на фармрынке Азербайджана (данные аналитического агентства IQVIA). В конце прошлого года компания зарегистрировала шесть представительств в странах СНГ и начала активное продвижение препаратов на новых для себя рынках. Она уже вышла в лидеры по упаковкам в Киргизской Республике.

«Необутин» – спазмолитик, предназначенный для симптоматического лечения спазма и боли, дискомфорта в области живота, спазмов, ощущения вздутия.

gxpnews