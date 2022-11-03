Pfizer: материнская вакцина против РСВ предотвращает тяжелую инфекцию у младенцев

Компания Pfizer сообщила, что ее экспериментальная вакцина против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) была признана эффективной для профилактики тяжелых инфекций у младенцев после того, как была введена в ходе исследования на поздней стадии будущим матерям во второй половине беременности.

Новинка Pfizer, если будет одобрена, может стать первой доступной вакциной для матерей, которая облегчит бремя болезни у маленьких детей. Компания прекратила испытание после раннего успеха и планирует подать заявку на утверждение к концу 2022 года, пишет Reuters.

Pfizer заявила, что вакцина не соответствует второй основной цели исследования – предотвращению менее тяжелых респираторных заболеваний.

Как стало известно ранее, вакцина Pfizer против РСВ показала эффективность среди пожилых пациентов.

gxpnews